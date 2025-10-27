手術自体は短時間で終わるようですが、術後のケアが重要な「白内障手術」。目薬の点眼や定期的な通院が必要なのだそうです。今回は、白内障の手術後のケアや、日常生活での注意点などについて、「森田眼科」の森田先生にお話を伺いました。 監修医師：森田 修（森田眼科） 北里大学医学部卒業。その後、順天堂大学医学部附属浦安病院や船橋二和病院などで経験を積む。現在は順天堂大学医学部附属浦安病院外来医長・緑内障診