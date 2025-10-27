乳房再建は乳がん手術で乳房を失った際におこなわれる治療のひとつで、見た目や心の回復をサポートする大切な治療です。今回は実際に乳房の温存手術を経験した山田邦子さんの体験を振り返りながら、乳房再建の方法やメリット、注意点について日本形成外科学会認定形成外科専門医である小宮貴子先生に解説していただきます。 ＞【画像あり】山田邦子、乳房再建の実物シリコンに驚愕「胸って重いんですね」 インタビュ