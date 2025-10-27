マッシュスタイルラボが展開する、デイリーウェアおよびウェルネス&トレーニングウェアを手掛けるレディースブランド｢emmi（エミ）」は11月5日 10:00より、えんどう豆由来のタンパク質を使ったブランド初のプロテイン「emmi PEA PROTEIN」を、emmiオフィシャルオンラインストア、USAGI ONLINE、Biopleオフィシャルオンラインストアで販売開始。同日よりemmi全国直営店舗、全国のCosme Kitchen、Biople、Biopで販売開始します。