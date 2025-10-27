27日10時現在の日経平均株価は前週末比802.24円（1.63％）高の5万101.89円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1471、値下がりは102、変わらずは38と、値上がり銘柄の割合が90％超に達する全面高商状となっている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を183.17円押し上げている。次いでファストリ が106.67円、ＳＢＧ が74.75円、東エレク が23.23円、ＴＤＫ が22.73円と続く。 マイナス寄与度は