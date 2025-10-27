27日の外国為替市場のドル円相場は午前10時時点で1ドル＝152円89銭前後と、前週末午後5時時点に比べ6銭の小幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝177円88銭前後と32銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース