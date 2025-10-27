熊本県宇土市は、市立幼稚園の空き部屋を民間保育園に無償提供する取り組みを始めた。共働き世帯の増加などで、３〜６歳を受け入れる幼稚園は、原則０〜６歳を受け入れる保育園と比べて需要が低下しているが、識者は「教育機関として幼稚園が果たす役割は大きい」と指摘。両園が共存する珍しい運営形態として注目を集めそうだ。９月１日に開園した「うとみらい保育園」は、市立宇土幼稚園の２階空き教室を活用。同保育園は０〜