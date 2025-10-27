漫画『満州アヘンスクワッド』（原作：門馬司、作画：鹿子）が、作画担当の鹿子氏の体調不良を受け、27日発売の連載誌『ヤングマガジン』48号より不定期連載の形で今後は掲載されることが発表された。【画像】脈絡膜悪性黒色腫…『満州アヘンスクワッド』不定期連載の経緯全文ヤングマガジンの公式Xでは「『満州アヘンスクワッド』をご愛読いただきありがとうございます。この度『満州アヘンスクワッド』は鹿子氏の体調に鑑み