筆者の話です。小学生の頃、母の口から「だってあの子はかわいくないもの」と言われたのを耳にして、胸が痛みました。大人になった今も、その言葉は消えない傷跡として残っています。 母のひとことに胸が痛んだ日 ある日、母が近所の人に話す声が耳に入りました。「だってあの子はかわいくないもの」弟の方が、何を言ってもかわいげがある。「お母さん大丈夫？」と心配してくれる。そう話しているのを聞いたのです。 かわいく