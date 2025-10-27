俳優の大泉洋（52歳）が、10月27日に放送された情報番組「THE TIME,」（TBS系）に出演。“世界に通用する特技”を披露した。世界のヤクルトレディを表彰する「ヤクルト世界大会」に登壇した大泉と女優・杏（39歳）が、番組のインタビューに対応。イベントにちなみ、“世界に通用する特技”について質問を受ける。杏が「難しい質問ですよね…」と悩むと、大泉は「ないですよ…。世界に通用するような特技があれば、役者やってないで