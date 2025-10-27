フィギュアスケート界に誕生した「ビッグカップル」が２ショットを見せた。日本時間２７日までにそれぞれのインスタグラムで「帰国」と報告したのは、アイスダンス挑戦を発表した２０１８年ＧＰファイナル女王の紀平梨花（トヨタ自動車）と、そのパートナーの西山真瑚（しんご、オリエンタルバイオ）。紀平は「予選会頑張ります」と意気込んだ。空港で笑顔のオフショットを披露し、フォロワーは「お似合いのカップルですね」