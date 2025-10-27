連載・日本人フィギュアスケーターの軌跡第８回町田樹 前編（全２回）2026年２月のミラノ・コルティナ五輪を前に、21世紀の五輪（2002年ソルトレイクシティ大会〜2022年北京大会）に出場した日本人フィギュアスケーターの活躍や苦悩を振り返る本連載。第８回は、2014年ソチ五輪に出場した町田樹の軌跡を振り返る。前編は、国内の強力なライバルたちと切磋琢磨し、初の五輪代表を決めるまでの道のりについて。＊＊＊2013