5人組ガールグループ・ILLITが、11月24日に1stシングルアルバム「NOT CUTE ANYMORE」をリリースすることが27日、発表された。初の韓国シングルでのカムバックとなる。【ステージ写真】そろいすぎ！キュートな笑顔でパフォーマンスするILLIT韓国での新譜リリースは、今年6月にリリースした3rdミニアルバム『bomb』以来、約5ヶ月ぶり。「もうかわいくない」という意味を込めたタイトル名がとなる。所属する「BELIFT LAB」による