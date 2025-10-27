ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサー（43）が26日、自身のインスタグラムを更新。沖縄県浜比嘉島でのショットを投稿した。竹中アナは「今週のおはようまとめ浜比嘉島でした」とコメントし、島を楽しむ様子を投稿した。竹中アナはボディーラインがくっきりと映えるタイトなトップスを着用。カジュアルな姿で自然を満喫している。この投稿にフォロワーからは「竹中さんとデートしている気分になります」「おっきすぎて」「なんていう