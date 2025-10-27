グラビアアイドル花咲楓香（24）が26日までに、自身のインスタグラムを更新。ストーリーズ機能を用いて、水着のひもがちぎれたことを明かした。花咲は「出演10分前に突然ヒモちぎれたよ!!勘弁して!!」と嘆き水着姿を投稿。花咲は黒いビキニを着用しているが、右肩のヒモが切れてしまっている。花咲身長160センチ、B90センチ、W56センチ、H85センチ。日本ハム好きで知られている。