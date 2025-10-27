歌手の森高千里（56）が26日までに、自身のインスタグラムを更新。25日に岡山県、倉敷市民会館で開催された「2025森高千里コンサートツアー"あなたも私もファイト!!"」の様子を投稿した。森高は「2022年にこの会場でコンサートをしたときはコロナ禍で、たくさんの制限があったため皆さんの声を聞くことができませんでした。3年経ってやっと聞くことができた皆さんのパワフルな声。力が沸きました!」とコメントし、ミニスカートやミ