歌手松山千春（69）が26日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。同学年の歌手郷ひろみ（70）について言及した。松山は現在、秋のコンサート中。今月28日には福岡でライブを行う。松山は「福岡といえば、俺と同い年、流れ的にはちょっと違いますが郷ひろみ。ひろみと死んだ（西城）秀樹、野口五郎も昭和30年生まれで。仲がいいっていう程でもないですけどね」と切り出した。「ひろみとはゴルフやったり、