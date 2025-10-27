俳優の谷原章介（53）が27日、メインキャスターを務めるフジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。トランプ米大統領との日米首脳会談に臨む高市早苗首相（64）に対し心配なことを挙げる場面があった。番組ではトランプ大統領がこの日6年ぶりに来日、明日28日には日米首脳会談が行われることなどを伝えた。谷原は「まあまあ日本にとっては大事な同盟の相手国でもありますから、トランプさんとどうい