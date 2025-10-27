ロックバンド「GLAY」のTERU（54）が27日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。26日、自身が名付け親となったテルヒコウ（牡2＝矢作、父コントレイル）が京都5R（芝1800メートル）でデビューし、初陣Vを飾ったことについて言及した。「外れたら配ろうと思ってたから…」としテルヒコウの馬券を8枚並べた写真をアップ。「おいくら万円儲けたんだろう？」とつづった。26日には自身のXで「GENTENHAKODATEの満腹食