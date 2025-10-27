ドジャース・大谷翔平投手が１７日（日本時間１８日）のリーグ優勝決定シリーズ第４戦（対ブルワーズ）で放った飛距離４６９フィート（約１４２・９メートル）の“場外弾”を記念するプレートなどが２６日（同２７日）までに設置されていた。記念プレートのほかにも、打球が直撃したコンコース屋根の各支柱に設置されている「伝説のドジャーの瞬間」という展示に「大谷の３発＆６回０封１０Ｋ」が新たに追加された。ワールドシ