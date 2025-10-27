レースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの花乃衣美優（25）が26日、自身のインスタグラムやX（旧ツイッター）を更新。自動車レース「スーパー耐久第6戦岡山大会」での様子を投稿した。真っ赤なコートバージョンのコスチューム姿でカードレースに座ったり、バックショットなどを公開。エナメル素材のミニワンピースにニーハイロングブーツで“絶対領域”も披露し、「SUPER耐久岡山戦ありがとうございました」と感謝の気持