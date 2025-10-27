TBSの宇賀神メグアナ（29歳）が、10月27日に放送された情報番組「THE TIME,」（TBS系）に出演。英ロックバンド・オアシスが25日、26日に東京ドームで行った、16年ぶりの来日公演の興奮を伝えた。この日、番組のエンタメコーナーで、オアシス来日公演の様子を伝える中で、実際にライブを鑑賞した宇賀神アナは「16年ぶりの日本公演で、日本語で、リアムが『ありがとう』って言ってくれたんですよ！」と話し、「『ドント・ルック・バ