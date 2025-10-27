今日27日午前9時までの1週間に観測した地震は31回。25日の未明には、北海道根室市で震度5弱を観測する地震が発生しました。日頃から地震への備えが必要ですが、季節が秋から冬へ進むにあたり、必要な防災用品を見直すと良いでしょう。25日は最大震度5弱の地震今日27日午前9時までの1週間に観測した地震は31回。うち、最大震度3以上は6回でした。25日午前1時40分頃、根室半島南東沖を震源とする地震が発生し、北海道根室市で震度5弱