お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏の妻・りえが26日までに、オフィシャルブログを更新。夏休みの一日、夫が自宅で“本格ラーメン”を仕込んでいた様子を明かし、その出来栄えにファンから反響を呼んでいる。23日、りえは「ラーメン」と題してブログを更新。「夏休みの１日お休みだった旦那ー」と切り出し、「子どもたちは遊んでくれないのでラーメンを仕込んでました」と明かし、黒Tシャツ姿の津田が真剣な表情でラーメンを食べ