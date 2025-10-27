スズキ斬新「“カタナ”SUV」に大注目！スズキは、クルマのみならずバイクも展開するメーカーで、中でもスポーツバイクの「カタナ」シリーズは、世界中に熱烈なファンを抱える人気モデル。もはや一つのブランドといっても過言でない存在のカタナですが、この名を関したSUVが、台数限定で開発・発売されたことがありました。スズキ斬新「“カタナ”SUV」に大注目！【画像】超カッコイイ！ これが斬新「“カタナ”SUV」です！（3