F1メキシコシティーGPで走行するレッドブルの角田裕毅＝メキシコ市（ロイター＝共同）自動車のF1シリーズ第20戦、メキシコシティー・グランプリ（GP）は26日、メキシコ市で決勝が行われ、10番手からスタートしたレッドブルの角田裕毅は11位だった。ポールポジション（PP）から出たマクラーレンのランド・ノリス（英国）が今季6勝目、通算10勝目を挙げた。フェラーリのシャルル・ルクレール（モナコ）が2位、角田と同僚のマック