TBSの野村彩也子アナウンサー（28）が27日までに自身のインスタグラムを更新。サウナショットを公開した。自身のインスタグラムで「急に寒くなったので…」と題して投稿。「お鍋、ホットラテ、お風呂、サウナにばかり心が動きます…整うとほんわか」とサウナショットを公開した。最後に「みなさんもご自愛ください〜」と投稿を締めた。ハッシュタグでは「#寒がりさん」「#あったかく過ごしましょうね」「#まだ寒さに慣れ