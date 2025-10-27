ドジャース専属カメラマンのジョン・スーフー氏が２６日（日本時間２７日）、自身のインスタグラムを更新。ブルージェイズとのワールドシリーズ第２戦で完投勝利を飾った山本由伸投手の舞台裏写真を公開した。反響を集めているのが、試合後、佐々木朗希投手や球団関係者が山本由伸に土下座をして迎えている写真。「最敬礼」を表す佐々木らの姿に、山本も右手を挙げて応えている。山本は同戦でポストシーズン２戦連続完投勝利