モデルの道端アンジェリカ（39）が、27日までに自身のインスタグラムを更新。“推し活”の様子をつづった。【写真】会場前で“大興奮”の様子を見せた道端アンジェリカ（8枚目）投稿で「未だかつてこんな推し活をしたことはない」とコメントし、シンガー・ソングライターの平井大のアカウントを紹介。「本当に大好きな大好きなアーティストさん」「辛い時とか本当に平井大さんの歌で励まされてきたし、いっぱい前向きになれた