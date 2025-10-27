26日昼ごろ、由利本荘市鳥海町の民家敷地内で、カキの木に登っているクマ1頭が目撃されました。20個ほどのカキの実が食べられる被害が確認されています。由利本荘警察署の調べによりますと26日午後0時ごろ、由利本荘市鳥海町上川内字河台の民家敷地にあるカキの木にクマ1頭が登っているのを、この家の50代の男性が目撃しました。クマの体長は約1メートルだったということです。クマが去ったあと確認したところ、カキの実約20