ペットボトルに入った飲料水には、目に見えないほど小さなプラスチック粒子が無数に含まれている。最新の研究によると、日常的にペットボトルから水を飲む人は、水筒などを利用する人よりも年間90,000個も多くのマイクロプラスチックを摂取しているという。