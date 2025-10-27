音楽の街・浜松の秋の風物詩「ハママツ・ジャズ・ウィーク」が10月26日、最終日を迎えました。 【写真を見る】浜松の秋の風物詩「ハママツ・ジャズ・ウィーク」最終日 世界的演奏者たちが観客を魅了 2025年で33回目となった「ハママツ・ジャズ・ウィーク」は、浜松市が推進する音楽を核にした都市づくり事業の一環で、世代を問わず楽しめるジャズイベントです。 最終日の26日は「ヤマハジャズフェスティバル