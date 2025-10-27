2024年3月に日経平均株価が4万円の大台を突破してから、わずか1年と237日で5万円（ザラバベース計算）に到達しました。1988年12月に終値ベースで3万円を突破してから4万円の大台に乗せるまでには、実に35年と96日を要しました。いわゆる「失われた30年」と呼ばれるデフレ経済の時代を経たことが、4万円台到達までの長い年月につながったと言えます。今回の5万円到達のスピードは、まさにデフレからの脱却が進む