国際会議でスピーチする近藤紘子さん＝26日、ローマ（共同）【ローマ共同】広島市で被爆した近藤紘子さん（80）＝同市＝が26日、イタリアのローマで、平和などをテーマにした国際会議の開幕式に登壇し、核兵器のない世界の実現を訴えた。式典には、1966年の静岡県一家4人殺害事件で再審無罪が確定した袴田巌さん（89）の姉ひで子さん（92）も参加した。近藤さんは生後8カ月の時、爆心地から1.1キロ離れた場所で被爆。崩壊した