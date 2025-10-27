日経平均史上初5万円突破米中協議進展、対中100%関税事実上取り下げ 東京時間09:03現在 日経平均 50076.90（+777.25+1.60%） 週明け日経平均は大幅上昇して始まり、史上初めて5万円の大台に乗せた。米中協議進展が好感されている。 ベッセント米財務長官は中国に対する100%関税は事実上取り下げられた、代わりに中国はレアアース輸出規制強化の実施を1年間延期するだろうと語った。協議進展を受け今週末の