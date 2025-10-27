米10年債利回り上昇、米中交渉進展受け安全資産需要が後退 米10年債 4.0238 + 0.0231(+ 0.58%) ※時間外 米10年債利回りは時間外で上昇（債券価格は下落）米中貿易交渉進展を受け安全資産需要が後退している。 先週末に行われた米中貿易交渉進が進展したことで、今週末の米中首脳会談への期待が高まっている。ベッセント米財務長官は中国に対する100%関税は事実上取り下げられた、代わりに中国はレアアース輸出規制