千葉県旭市で26日、10代の男女3人が乗る軽乗用車が電柱に衝突する事故があり、後部座席に乗っていた女性が死亡しました。26日午後6時半ごろ、旭市神宮寺で10代の男女3人が乗っていた軽乗用車が電柱に衝突しました。この事故で、後部座席に乗っていた女性が病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。運転手の18歳の男性と助手席の17歳の女性も病院に搬送されましたが、意識はあるということです。警察は後部座席の女