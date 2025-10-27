歌手松山千春（69）が26日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。全国で相次ぐクマ被害を受け、自身のクマ遭遇体験について言及した。松山は北海道足寄町出身。「俺は足寄でな、高校生の時にな、クマと出会ってですね」と切り出した。「バスケットやってましたから。練習として、陸上部のウエダってやつと2人で」と当時を回想。期末テスト中は練習できないルールだった中、「俺たちは体動かさないと駄目だ