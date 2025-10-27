27日の東京株式市場・日経平均株価は取引開始直後値を上げ、史上初めて、5万円を超えました。値上げ幅は一時1000円を超え、5万300円台を付けました。米中貿易摩擦への警戒感が後退したことを受けて、買い注文が優勢となっています。先週末に発表されたアメリカの消費者物価指数が市場予想を下回っていたことなどから、アメリカの主要3株価指数で史上最高値を更新していた事も相場を押し上げました。