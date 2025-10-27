歌手松山千春（69）が26日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。ヒゲを生やす理由を明かした。松山のトレードマークといえば「スキンヘッド」。その松山が「これ、不思議なもんで髪の毛がないと、どっかに顔の中に毛がないとマズいなと思って、ヒゲを伸ばすようになりましたね」と切り出した。「ヒゲ剃ったらな、お前ら見たことないと思うけどな。子供になっちゃうんだ、顔が。参っちゃうよお前。こっち