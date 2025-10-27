【AmazonスマイルSALE】 開催期間：10月27日9時～11月4日23時59分 Wacom Cintiq 16 FHD 【拡大画像へ】 Amazonにて開催されている「AmazonスマイルSALE」の対象商品にWacomの液晶・ペンタブレットが追加された。開催期間は11月4日23時59分まで。 今回のセールでは、「Wacom Cintiq 16 FHD」や「Wacom Cintiq Pro 22」、「Wacom Intuos Medium」などがお買い得になっている。