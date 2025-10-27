26日昼ごろ、秋田市飯島の民家敷地内でカキを食べるクマが目撃されました。秋田臨港警察署の調べによりますと26日午後0時20分ごろ、秋田市飯島道東3丁目の民家敷地内にあるカキの木に登り、カキを食べているクマ1頭を、この家にいた60代の男性が目撃しました。クマの体長は約1メートルだったということです。警察はパトカーで付近住民に警戒するよう呼びかけています。