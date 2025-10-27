テクノホライゾンは物色人気を集めている。前週末２４日取引終了後、４～９月期連結決算を発表した。売上高は２２８億７１００万円（前年同期比２．７％減）、最終損益は４億５７００万円の黒字（前年同期２億７６００万円の赤字）に浮上して着地した。ロボティクス事業の減少が売上高に影響した一方、損益面では粗利益率の改善や販管費の削減が奏功した。最終損益は通期計画（４億５０００万円の黒字）を上回った。これが