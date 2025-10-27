ABEMAの西澤由夏アナウンサー（32）が27日までに自身のインスタグラムを更新。ポリスコスプレ姿を投稿した。自身のインスタグラムで「みんなでハロウィン仮装をしました」と、ABEMAの番組で仮装したポリスコスプレ姿を投稿した。「こんな感じで毎回楽しく生放送をしている『波乗りSPRASH CAFE』これからも宜しくお願いします！」宣伝。さらに囚人コスプレ姿のオリエンタルラジオ・藤森慎吾を“タイホ”している写真なども