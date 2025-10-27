NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」、11月2日（日）放送予定の第42話「招かれざる客」の予告、場面写真が公開されました。大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより ©️NHK歌麿の新作錦絵も大評判となり、活気が戻ってきた江戸。そんな中、ていの懐妊。つよの病状も気になるところです。そして定信は徐々に幕閣内で孤立していきます…。前回の振り返り記事はこちら↓『べらぼう』蔦重の実両親