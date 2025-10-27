9人組グループ・Snow Manの向井康二が、28日発売の『エル・ジャポン』12月号中面に登場。バーバリーのアウターをまとい、ロンドンの地を巡るショットが公開された。【画像】『エル・ジャポン』HANAほか、別カット向井のファッションは、ボンバージャケットにポップな小物で遊び心をプラス。リラックスフィットのトレンチコートにはデニムのセットアップを合わせてゆったりと合わせ、紳士の伝統美に新たな視点を吹き込んだ。