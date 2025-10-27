秋は「食欲の秋」といわれており、食べ物がおいしい季節でもあります。一方、つい食べ過ぎてしまい、太ったり、脂肪肝が悪化したりする人は多いようです。体重が増加したり、脂肪肝になったりすると、体にどのような影響を及ぼす可能性があるのでしょうか。用賀きくち内科 肝臓・内視鏡クリニック（東京都世田谷区）院長で総合内科専門医、消化器病学会専門医の菊池真大さんに聞きました。【恐怖】「えっ…！」これが「脂肪肝