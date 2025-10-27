お風呂場での「ちょっと置きたい」「ちょっと掛けたい」を同時に叶えるアイテムを、ダイソー姉妹店のスタンダードプロダクツで発見！ありそうでなかった石けん置きとタオル掛けの一体型デザインで、マグネットでぴたっと貼って簡単設置できます。合理的で気の利いた収納アイテムで、清潔感のある見た目も◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：マグネット浴室セットホルダー価格：￥330（税込）本体サイズ（約）：11.3cm×8.7