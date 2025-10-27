折りたたみバケツって、家の中のお掃除やアウトドアシーンなどであると便利ですよね。ダイソーの『折りたたみバケツ（5L、水切り付）』は、小さめのサイズ感と折りたためる形状が使いやすさの秘密。さらにハンドルはもちろん、水切りまで付いて至れり尽くせり。大活躍すること間違いなしのグッズです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：折りたたみバケツ（5L、水切り付）価格：￥330（税込）サイズ（約）：幅25cm×奥行き2