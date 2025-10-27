ゴルフを始めたきっかけは、40年近く前に遡ります。うちの師匠（ビートたけし）がフライデーを相手に事件を起こしまして、その謹慎中にやることがないのでゴルフをやろうと。だからゴルフをやろうと思って始めたわけじゃないんです。【ゴルフは本当に面白い！】栗原心平さん（1）僕のプレーを見た銀行のお偉いさんに笑われ、「こんちくしょう」と悔しくて場所は伊豆の湯ケ島にあるゴルフ場。ガダルカナル・タカのお姉さんが、