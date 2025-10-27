メジャーリーグ（MLB）ワールドシリーズ（WS）で第1戦を落としたロサンゼルス（LA）ジャースが反撃の勝利をつかんだ。ドジャースの日本人先発投手の山本由伸（27）が9イニングを投げ切って勝利を完成した。ドジャースは26日、カナダ・トロントのロジャーズセンターで行われた2025WS第2戦で、先発・山本の力投と4番打者ウィル・スミス（30）の3打点の活躍でトロント・ブルージェイズを5−1で降した。第1戦で4−11と大敗したドジャー